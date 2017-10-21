Из-за недожаренных котлет кузбосовец пырнул ножом супругу

В Киселевске молодой человек пырнул супругу ножом за недожаренные котлеты. 38-летнюю пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у женщины колото-резаную рану в области живота.

Как пояснили впресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, о случившемся заявили в отделение полиции из местной клиники. Со слов жертвы, она была дома с мужем, когда между ними вспыхнул скандал из-за того, что котлеты, как он посчитал, были недожаренными.

На замечание жительница предложила супругу самому приготовить, за что в ответ получила удар в область живота. Сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего нарушителя.

В его отношении завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Нарушителю грозит наказание в виде двух лет лишения свободы. В ходе предварительного следствия собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в городской суд. Ранее стало известно, что в Кузбассе празднование Рождества обошлось без происшествий.