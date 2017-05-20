В Ленобласти пытались сжечь заживо хозяев квартиры

В Ленинградской области гости пытались сжечь заживо хозяев квартиры. Инцидент зафиксирован в городе Всеволожск.

Накануне стало известно, что двое молодых людей находились в гостях у своих приятелей. В какой-то момент между ними возникла серьезная ссора. Словесная перепалка вылилась в кулачные бои.

В результате хозяева жилого помещения были избиты и находились в бессознательном состоянии. Однако их бывшие приятели не остановились на этом и решили замести следы преступления еще более дерзким правонарушением. Они пытались воспламенить квартиру. Подобные действия заметили другие лица. Огонь удалось потушить, однако заявление легло на стол правоохранительных органов.

В итоге злоумышленников удалось оперативно задержать спустя сутки после совершенного ими преступления.

Ранее мы сообщали, что в пригородах Санкт-Петербурга ряд водителей насиловали своих пассажиров, а затем скрывались с места инцидента.