В Смоленской области мужчина расстрелял посетителей кафе из травмата

В Смоленской области ранее судимый 26-летний мужчина расстрелял посетителей одного из кафе из травматического пистолета. В результате его действий пострадали два человека.

Сегодня в Велиже Смоленской области в местное управление полиции поступило сообщение о стрельбе возле одного заведения общественного питания. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали 26-летнего мужчину, который к тому времени успел совершить несколько выстрелов из травмата в сторону двух человек.

Насколько стало известно, ранее судимый гражданин прибыл к кафе для того, чтобы помочь своему родственнику разобраться в возникшем конфликте с двумя его знакомыми. В итоге, подозреваемый не нашел ничего лучшего, кроме как открыть стрельбу по ним.

На данный момент мужчина задержан. За покушение на убийство ему грозит до пяти лет тюремного заключения.