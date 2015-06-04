В Чечне ребенок погиб от выстрела силовика

В Чечне силовик неумышленно застрел несовершеннолетнюю девочку. Сам сотрудник федерального силового ведомства не признает свою вину.

Новый 2018 год для одной из семей в Чечне начался с большой трагедии. В ночь с 31 декабря на 1 января через стекло в квартиру многоэтажного дома проникла пуля, которая смертельно ранила маленькую девочку. После того, как об инциденте узнали правоохранительные органы, потенциальный стрелок был задержан.

Им оказался сотрудник федерального силового ведомства, который поскупился на покупку новогоднего фейерверка, а потому решил совершить несколько залпов из окна своего жилища в воздух. Однако пуля, к сожалению, стала причиной смерти ребенка.

На данный момент подозреваемый отказывается признавать свою вину. Для выяснения полной картины происшествия была назначена баллистическая экспертиза.