Под Пензой рецидивисты сняли с сельхозтехники колеса

Под Пензой воры-рецидивисты сняли с сельхозтехники металлические колеса. Полицейские смогли найти и задержать преступников.

В одном из сельских районов Пензенской области фермер, хозяин частного сельхозпредприятия, обратился за помощью в правоохранительные органы. Мужчина сообщил, что не досчитался у себя на складе, где стоит сельскохозяйственная техника, некоторых деталей.

В частности, кто-то снял с трактора сцепку металлических колес. На место инцидента выехали оперативники. В ходе проведенных мероприятий удалось установить основных подозреваемых. Ими оказались местные жители молодого возраста.

Примечательно, что жители Пензенской области уже были осужденными за подобные деяния, однако не перевоспитались и вновь принялись за старое. Теперь им грозит повышенная ответственность за рецидив. Материалы дела скоро будут переданы в судебную инстанцию.