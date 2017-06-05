В Калуге вор подобрал ключ к замку и вынес всю технику

В отделение полиции в Калуге поступило заявление от местного жителя. Он сообщил о краже его имущества в период его длительного отсутствия дома.

Сотрудники правоохранительных органов провели ряд оперативных мероприятий, и в завершении им удалось установить злоумышленника и его местонахождение. Вором оказался безработный 28-летний горожанин.

По данным УМВД Российской Федерации, нарушитель проник в квартиру благодаря подбору ключей к замку двери, и вынес из нее имущество на 13 тысяч рублей. Злоумышленник украл в квартире морозильную камеру, кофейный сервис, два настенных светильника, телевизор, утюг и соковижималку. На данный момент по данному факту провоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Кража". Теперь молодому человеку грозит максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы. На момент следствия подозреваемый находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что Мужчина пытался угнать три авто в Малоярославецком районе.