В Москве задержан мужчина, отрезавший ухо охраннику

В Москве полицейские задержали мужчину, отрезавшего ухо охраннику. Кроме того, он подозревается в причинении вреда здоровью еще одному потерпевшему из охранной службы.

Как стало известно из сведений представителей правоохранительных органов, в сентябре 2017 года уроженец Таджикистана в Архангельском проулке в Москве совершил вооруженное нападение на двух охранников. Кроме того, предполагается, что мигрант имеет еще двух подельников.

25 декабря полиция задержала подозреваемого. Ему вменяют обвинение по совершению уголовного преступления, за которое законодательством предусмотрено лишение свободы сроком на 12 лет.