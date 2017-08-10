В одной из больниц Ленобласти умер мужчина с простреленной головой

В одну из больниц Ленобласти ночью 3 января был доставлен мужчина с простреленной головой. Пострадавший скончался, не приходя в создание.

Сегодня ночью в одном из домов без порядкового номера в населенном пункте Тикопись Ленинградской области был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением в голову. Медицинские сотрудники тотчас же сообщили об этом в районное управление полиции, однако правоохранители не успели допросить пострадавшего.

Спустя некоторое время манипуляций мужчина скончался в больнице, так и не приходя в сознание.

На данное время представители правоохранительных органов проверяют данные дела. Вскоре будет принято процессуальное решение.