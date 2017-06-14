В Калининграде пьяный мужчина отправился «таксовать» на угнанной машине

В Калиниграде пьяный мужчина угнал автомобиль и отправился на ней «таксовать». В полицию обратилась владелица транспортного средства, ведущая новогодних корпоративов.

Как заявляют представители правоохранительных органов, заявление о пропаже автомобиля поступило от жительницы города Калининград, работающей ведущей новогодних праздников. 1 января она вернулась домой, однако из-за усталости забыла ключи в дверце машины. Когда пострадавшая вспомнила об этом, было уже поздно, автомобиля возле подъезда не оказалось.

Вследствие проведенных розыскных мероприятий удалось установить, что угонщиком транспортного средства оказался 35-летний калиниградец, который в состоянии алкогольного опьянения решил завладеть машиной и подзаработать.

Правонарушитель отправился таксовать просто на угнанной машине, однако долго промышлять подобным образом ему не удалось, он был оперативно вычислен и арестован.

Против мужчины возбудили уголовное дело по факту угона машины и вождению в нетрезвом виде.