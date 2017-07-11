В США мужчина обезглавил свою подругу подаренным самурайским мечом

В США мужчина отрубил голову своей подруге самурайским мечом, который стал ее подарком в честь Дня благодарения. Материалы дела уже переданы в суд.

В американском городе Хьюстон, штат Техас, местный житель решил испробовать свои навыки «настоящего самурая» на собственной любовнице. Та знала о том, что ее избранник увлекается холодным оружием и восточной культурой, потому решила преподнести ему в подарок самурайский меч на День благодарения.

Однако, вместо благодарности, мужчина отрубил подруге голову этим же самурайским мечом. Случайной свидетельницей стала сестра убитой, когда она неожиданно застала в доме стоящего над трупом убийцу.

Виновный в смерти молодой женщины сейчас молчит. Дело по факту преступления уже передано в суд.