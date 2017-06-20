Под Красноярском любовник зарезал мужа возлюбленной. Трагедия случилась в городе Назарово.

Местные СМИ рассказали историю, которая произошла накануне вечером, 2 января. Жена решила уйти от своего мужа к другому мужчине, однако через некоторое время передумала строить с ним отношения и решила вернуться к законному супругу.

С таким поворотом событий был не согласен 41-летний житель Назарово Красноярского края. Сразу после Нового года он пригласил разобраться по-мужски своего соперника. Муж согласился на встречу и взял с собой крупного приятеля. Но после того, как мужчины встретились лично все пошло по иному сценарию.

Бывший любовник накинулся на мужа своей возлюбленной с ножом и несколько раз ударил его острым предметом. Ранения оказались смертельными, и 35-летний мужчина скончался на месте до приезда бригады медиков.

В настоящее время главный подозреваемый задержан полицией и ему грозит понести серьезное наказание. Уголовный кодекс России предусматривает санкции до 15 лет тюрьмы.