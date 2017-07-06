В Подмосковье расстреляли жителя Костромы. Мужчина остался жив и провел несколько дней в больнице.

Житель Костромы ведет активную жизнь и часто работает в российской столице, уезжая периодически на заработки из родного города, где у него живет семья. За несколько дней до Нового года он решил снять заработанные деньги с банкомата и отправиться домой. После того, как мужчина получил наличность на руки, он отправился привычным путем к дороге, однако за углом финансового учреждения его поджидали неизвестные.

Они несколько раз выстрелили из травматического оружия в костромича и ударили ножом. Затем отобрали из рук барсетку с рядом документов и убежали в неизвестном направлении.

Пораненный мужчина несколько дней провел в медицинском учреждении и написал заявление о нападении в полицию. По его признанию, воры немного перепутали, и денег им не досталось, так как они находились не в сумке, а в кармане потерпевшего.

В настоящее время преступники разыскиваются правоохранительными органами Московской области.