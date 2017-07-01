В Забайкалье 2 пьяных вора обокрали квартиру

В Забайкальском крае два пьяных вора обокрали соседскую квартиру. Инцидент произошел в городе Краснокаменск.

Жительница Забайкалья на второй день 2018 года решила обратиться в местные правоохранительные органы. Согласно ее заявлению, из квартиры, где она проживала, в новогоднюю ночь неизвестные похитили два телевизора, пока хозяева праздновали Новый год в другом месте.

Сообщается, что злоумышленники могли залезть в жилище через балкон. В ходе оперативных мероприятий вскоре удалось вычислить подозреваемых. Ими оказались мужчины, жившие по-соседству. Друзья распивали в Новый год алкоголь и намеревались проникнуть на крышу многоэтажки, чтобы сделать праздничное селфи на фоне салюта, однако увидели, что этажом ниже хозяева квартиры отсутствуют.

Такой момент ранее осужденные граждане не стали терять. Мужчины решили использовать пожарную лестницу, чтобы проникнуть внутрь помещения, отворили дверцу балкона и вынесли этим же маршрутом два телевизора иностранного производства. Затем на крыше они продолжили празднование. В настоящее время украденные вещи возвращены владельцу.