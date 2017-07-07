В Великом Новгороде на Новый год совершили жестокое убийство. Мужчине отрезали голову и выбросили на улицу.

Жители древнего русского города озадачены ужасным преступлением, которое было совершено в новогоднюю ночь. Следователи новгородских правоохранительных органов поделились первыми деталями жестокого убийства.

Все произошло 1 января в праздничную ночь. Компания из нескольких мужчин среднего возраста выпивала в одном из домов Великого Новгорода. В какой-то момент между ними произошел конфликт и один из собутыльников решил наказать своего обидчика жестоким образом. Он убил его ножом, а затем отрезал голову и выкинул ее в окно на улицу.

Полицейские, прибывшие на место инцидента, зафиксировали голову погибшего рядом с домом, где произошла трагедия. Уже установлен главный подозреваемый совершенного преступления. Им оказался 40-летний местный житель. На момент задержания мужчина был в сильном алкогольном опьянении и не смог ничего рассказать про совершенное убийство. По данному эпизоду начато уголовное производство.