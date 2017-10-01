На северо-западе Москвы неизвестным был угнан Lexus за 6 миллионов рублей

В районе Южное Тушино в Москве неизвестный похитил автомобиль Lexus LX 450. Общая сумма материального ущерба составила 5,7 миллионов рублей.

В районное управлении МВД в Москве вечером 29 декабря от гражданина 1987 года рождения поступило сообщение об угоне легкового автомобиля.

Прибывшими сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в районе Южное Тушино по улице Лодочной неизвестным был похищен Lexus LX 450 стоимостью в 5,7 миллионов рублей. Вероятное время кражи автомобиля с 20:00 до 22:40.

По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».