В Пермском крае педофила осудили до пожизненного заключения

В Пермском крае педофил был признан виновным в растлении несовершеннолетних детей. Суд назначил мужчине пожизненный тюремный срок.

В ходе следственных мероприятий правоохранители установили, что свое первое преступление 30-летний мужчина совершил еще весной 2011 года. Преступник изнасиловал двух мальчиков в лесу около населенного пункта Краснокамск.

Спустя некоторое время педофил перебрался в Оренбург. В начале текущего года мужчина, находясь в измененном состоянии сознания, совершил нападение на 9-летнюю и 11-летнюю девочек. Когда те начали громко кричать, педофилу не удалось завершить начатое, ему пришлось скрыться. Однако в тот же день злоумышленник похитил 12-летнюю школьницу. Уже на окраине города преступник жестоко надругался над девочкой.

Последняя пострадавшая все-таки смогла позвонить матери и сообщить ей о случившемся. Женщина поставила на ноги едва ли не весь город, и в итоге, с привлечением волонтеров и полиции, мужчину удалось задержать. Сегодня стало известно, что пермский педофил получил пожизненный срок в местах лишения свободы.