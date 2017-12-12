Супруга «подмосковного Отелло» сможет писать сообщения локтем

Супруга «подмосковного Отелло», который отрубил ей кисти рук, сможет писать сообщения локтем. Медики не смогли восстановить девушке кисть правой руки.

Напомним, несколько ранее стало известно, что местный житель подмосковного Серпухова, Дмитрий Грачев, в середине декабря с целью разоблачения благоверной в супружеской измене вывез ее за пределы населенного пункта и на протяжении нескольких часов издевался над женщиной. «Подмосковный Отелло» отрубил ей кисти рук, а после экзекуции отвез в больницу.

На сегодняшний день медики сообщают, что хирурги не смогли восстановить правую кисть, однако левую спасти все-таки удалось. Ее функциональность вернется через полтора года. Пострадавшая Маргарита Грачева уже научилась писать сообщения на телефоне локтем. И хотя сейчас получается медленно, вскоре девушка приноровится.

Правоохранительные органы возбудили против Дмитрия Грачева уголовно дело по факту причинения тяжких телесных повреждений.