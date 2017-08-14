В США мужчина насмерть сложил своего ребенка пополам

В американском штате Аризона мужчина не смог сдержать раздражения от детского плача и убил собственного ребенка. Вскоре подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Житель города Феникс в штате Аризона, США, мужчина жестоко убил собственного ребенка. Как вследствие удалось выяснить сотрудникам полиции, он был крайне раздражен плачем сына, потому решил покончить с ним.

Мужчина сложил маленького мальчика пополам, притянув его голову к ногам и некоторое время удерживал ребенка в этой позе. После этого отец обратился к медикам, однако те не смогли оказать должную помощь малышу и тот скончался через несколько дней.

На данный момент правоохранители собирают все улики против мужчины, и вскоре ему будет предъявлено обвинение.