В Новокузнецке мужчина предпринял попытку перерезать вены своей подруге

В Новокузнецке девушка пострадала от попытки своего возлюбленного перерезать ей вены. Причиной гнева мужчины стало ее замечание по поводу пьянства.

Сегодня стало известно об инциденте, случившемся в Новокузнецке по улице Ленина. Согласно предварительным данным правоохранительных органов, 34-летний мужчина пришел домой в нетрезвом виде. Когда его подруга, 24-летняя девушка, решила предпринять по отношению к избраннику некоторые воспитательные меры, тот впал в ярость и несколько раз ударил девушку по лицу.

После этого он выхватил нож и порезал своей подруге вены на руке. К счастью, пострадавшей удалось скрыться от насильника. Она выбежала в подъезд и вызвала наряд полиции.

На данный момент мужчина находится под стражей. Представители правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах дела.