В Астрахани зарубленный труп пролежал на балконе 13 дней. Подробности преступления рассказали местные полицейские.

Астраханские представители правоохранительных органов расследуют историю, которая произошла недавно в одном из жилых районов города на юге России.

По материалам дела известно, что основным подозреваемым является местный житель. Он жил в квартире убитого знакомого почти две недели, но решил позвонить своему другу и рассказать о случившемся.

Он пояснил, что жестоко расправился со своим приятелем, нанеся ему несколько ударов топором, когда тот спал. Затем труп вынес на балкон, где все это время он и лежал.

Перепуганный приятель поспешил в отделение полиции, где все пересказал. Сообщается, что причиной такого поступка могла стать ссора между жертвой и подозреваемым. Дело в том, что погибший сдавал ему эту квартиру и намеревался выселить его за неуплату, а то не был готов к этому и решил проблему кардинальным образом.

Сейчас мужчина, подозреваемый в умышленном убийстве, находится од присмотром полиции.