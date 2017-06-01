В Пскове житель купил двигатель и лишился 67 тысяч рублей

В Псковской области местный житель «купил» двигатель и лишился 67 тысяч рублей. Об инциденте рассказали в местных правоохранительных органах.

Житель одного из поселков, что расположен в Псковской области нашел во всемирной паутине объявление о продаже двигателя для грузового автомобиля. Мужчина связался с продавцами по указанному телефону.

В ходе разговора неизвестные лица попросили перечислить авансовую сумму и указали счет, куда необходимо зачислить деньги.

Ничего не подозревающий местный житель сделал все так, как они просили. В результате чего он перевел на указанный счет 67 тысяч рублей. После проделанной операции злоумышленники перестали выходить на связь.

Поняв, что он стал жертвой мошеннической схемы, мужчина поспешил обратиться за помощью в правоохранительные органы региона.

Оперативникам удалось «пробить» номер, с которого разговаривали преступники. Он был зарегистрирован в Московской области. Где находятся предполагаемые злоумышленники пока не известно.