В Пскове житель купил двигатель и лишился 67 тысяч рублей
В Псковской области местный житель «купил» двигатель и лишился 67 тысяч рублей. Об инциденте рассказали в местных правоохранительных органах.
Житель одного из поселков, что расположен в Псковской области нашел во всемирной паутине объявление о продаже двигателя для грузового автомобиля. Мужчина связался с продавцами по указанному телефону.
В ходе разговора неизвестные лица попросили перечислить авансовую сумму и указали счет, куда необходимо зачислить деньги.
Ничего не подозревающий местный житель сделал все так, как они просили. В результате чего он перевел на указанный счет 67 тысяч рублей. После проделанной операции злоумышленники перестали выходить на связь.
Поняв, что он стал жертвой мошеннической схемы, мужчина поспешил обратиться за помощью в правоохранительные органы региона.
Оперативникам удалось «пробить» номер, с которого разговаривали преступники. Он был зарегистрирован в Московской области. Где находятся предполагаемые злоумышленники пока не известно.