В Москве СК РФ проверяет сведения о квартирных мошенничествах с кредитами

В Москве Следственный комитет проверяет поступившую информацию о мошенничествах с кредитами, после которых пенсионеры лишались квартир. На данный момент проводятся доследственные мероприятия.

Насколько сегодня стало известно из слов представителя Главного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, сейчас правоохранительные органы проверяет информацию о возможном мошенничестве со стороны ООО «Энергия», работники которой предоставляли пенсионерам кредиты, согласно условий которых они лишались квартир.

До этого подобные сведения распространили средства массовой информации, однако есть необходимость ее проверки.

В СК по Москве утверждают, что в результате мошенничества ООО «Энергия» пострадало 40 человек. Непосредственно после проведенной проверки правоохранители примут процессуальное решение.