В Карелии пенсионер зарезал в доме престарелых своего друга. Следователи намерены узнать все обстоятельства инцидента.

Трагедия произошла в Карелии. В учреждении, где находятся на постоянной основе пожилые одинокие люди, разыгралась настоящая драма, которая привела к печальным последствиям.

Сообщается, что на территории дома престарелых повздорили два приятеля. Один из них не потерпел грубого отношения к себе и решил расквитаться раз и навсегда со своим обидчиком. Под рукой у 69-летнего мужчины оказался нож. Подозреваемый нанес им несколько ударов в грудь оппоненту. Ранения оказались слишком серьезными, чтобы продолжалась жизнь и мужчина скончался.

В настоящее время в учреждении проводится комплекс следственных мероприятий. Подозреваемому грозит немаленький срок, который он может провести в заключении.