В Москве обокрали помощника Рамзана Кадырова на 600 тыс рублей

В Москве обокрали помощника Рамзана Кадырова Хасайна Кадырова. Ущерб от действия преступника составил 600 тысяч рублей.

Помощник и соратник главы Чеченской республики обратился за помощью в правоохранительные органы российской столицы. Он рассказал оперативникам, что стал жертвой воров.

Неизвестные лица действовали достаточно прямолинейно. Они разбили стекло припаркованного на Ленинградском проспекте Москвы дорогого автомобиля и вытащили из салона сумку, в которой находилась крупная сумма наличных денег. Также злоумышленники прихватили с собой дорогой телефон и компьютер.

Сумма ущерба от преступных действий была оценена в шестьсот тысяч рублей. Преступника удалось задержать по горячим следам на следующий день. Им являлся безработный приезжий из тульского региона - мужчина 51-го года. В настоящее время против него начато уголовное производство.

Пострадавший Хасайн Кадыров работает с образовательными учреждениями Чечни и издает собственную газету.