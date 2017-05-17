В Твери нашли труп мужчины с пробитой головой. Смерть наступила от закрытой травмы черепа.

22 декабря возле жилых зданий на улице С.Перовской в Твери был найден труп мужчины. При осмотре бездыханного тела специалисты смогли обнаружить явные признаки насильственной смерти.

На голове у погибшего были не совместимые с жизнью раны. Это подтвердили судебно-медицинские экспертизы, которые были проведены чуть позже.

Сотрудники правоохранительных органов при помощи поиска свидетелей смогли установить, кто мог совершить убийство. Сейчас задержан главный подозреваемый – это 25-летний местный житель.

В настоящее время он содержится под присмотром полицейских. Скоро в отношении него будет избрана новая мера пресечения. Расследование уголовного дела не завершено. Предстоит выяснить дополнительные обстоятельства инцидента, собрать доказательства и предоставить материалы дела в судебную инстанцию.