В Белгороде мужчина украл сумку, чтобы купить подарки родным. Злоумышленника удалось задержать.

Житель Белгородской области приехал в региональную столицу, чтобы приобрести подарки для своих родных перед новогодними праздниками. Однако с собой денег у него не оказалось, и он решил пойти на преступные действия.

Находясь в подъезде многоэтажного жилого дома, он заметил, как в помещение входит женщина. Она держала сумку в руках, чем решил воспользоваться 39-летний злоумышленник, который уже находился однажды в тюремных условиях.

Мужчина выхватил сумку и попытался скрыться. Инцидент заметил местный житель. Он и задержал нарушителя спокойствия. Вскоре подъехала машина с нарядом полиции и грабителя доставили в участок для выяснения обстоятельств.

Сообщается, что в сумке находилось 500 рублей, а также мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей.