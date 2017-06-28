В Башкирии тело убитой пролежало в квартире 2 дня. Преступление произошло 18 декабря в Уфе.

Сегодня был задержан мужчина, который подозревается в убийстве своей знакомой. Несколько дней назад ее тело смогли обнаружить подруги. Убитая женщина два дня пролежала в запертой квартире.

По материалам дела стали известны некоторые подробности инцидента. Все началось 18 декабря, когда компания общих знакомых выпивала на территории жилого помещения в столице Башкортостана.

Хозяйка квартиры легла спать, а ее подруга попросила довезти ее домой. В роли помощника оказался сожитель подруги. 53-летний мужчина довез женщину до дома, однако там она потребовала, чтобы он принес ей еще выпивки. Тогда подозреваемый назвал ее алкоголичкой, что сильно расстроило местную жительницу и она набросилась на него с кулаками. Чтобы усмирить знакомую, мужчина начал ее душить, а затем закрыл за собой дверь и уехал домой.

Примечательно, что подозреваемый мужчина не стал отпираться от показаний свидетелей и признал свою вину. Сообщается, что он уже неоднократно был судим, как и убитая женщина.