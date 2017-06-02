В Подмосковье лжецелительницы «вылечили» пенсионерку за 800 тыс рублей

В Московской области лжецелительницы «вылечили» пенсионерку за 800 тысяч рублей. Мошенниц удалось задержать.

В ближайшем Подмосковье на территории городского округа Химки были задержаны три женщины, которых подозревают в «надувании» пожилых людей. Пенсионерки вводились в заблуждения и сами отдавали злоумышленникам свои денежные средства. Теперь подозреваемым женщинам грозит наказание за мошенничество.

Как сообщают в правоохранительных органах российской столицы, сообщницы действовали по проверенной схеме. Их самой доверчивой жертвой стала 78-летняя пожилая женщина из Московской области. Злоумышленницы сказали ей, что на нее наведена порча и для того, чтобы отвести ее, необходимо заплатить за услуги.

По совету женщин пострадавшая пошла в отделение банка и сняла все средства со своего счета. Затем деньги на «лечение» оказались в руках «медиумов». Общий ущерб составил порядка 800 тысяч рублей.