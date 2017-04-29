В Москве мужчину заставили купить IPhone X под дулом пистолета. Сейчас ведется розыск злоумышленников.

Житель Москвы рассказал правоохранительным органом, как стал жертвой преступников. Пострадавший разместил в Сети объявление о продаже автомобиля Audi A6. Потенциальные покупатели нашлись практически сразу. По телефону была назначена встреча, на которой и могла состояться сделка по купле-продаже.

Ничего не подозревающий продавец авто начал показывать двум мужчинам Audi, а когда он предложил заглянуть в салон, то злоумышленники направили на него огнестрельное оружие, напоминающее пистолет.

Двое неизвестных потребовали от него заложить в автоломбард свою машину, затем взять кредит на дорогой гаджет IPhone X, а также снять с кредитной карты все средства. После выполнения всех условий преступников, они сумели скрыться. Общий ущерб от нападения составил почти полтора миллиона рублей. В настоящее время сотрудники полиции занимаются розыском преступной группы.