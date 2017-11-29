В Архангельской области пьяный мужчина попытался зарубить соседа топором

В Няндомском районе Архангельской области пьяный мужчина предпринял попытку зарубить своего соседа топором. Виновный самостоятельно явился с повинной к правоохранителям.

24 декабря между двумя жителями Няндомского района Архангельской области на почве чрезмерного употребления алкоголя возник словесный конфликт. Ранее судимый мужчина не был согласен с точкой зрения своего 52-летнего гостя, являющегося также его соседом, и в пылу скандала выхватил топор и замахнулся.

Пьяный мужчина нанес несколько ударов в район шеи потерпевшего, однако тот, на удивление, смог выжить из-за толстого ворота зимней куртки. Когда страсти улеглись, нападавший самостоятельно обратился в полицию и во всем признался.

Его 52-летний сосед на данный момент находится в больнице, его жизнь вне опасности.

Представители правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело против виновного мужчины.