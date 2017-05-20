В Петербурге ищут насильника-меломана в наушниках

В Санкт-Петербурге ищут насильника-меломана в наушниках. Мужчина пытался изнасиловать местную жительницу прямо на улице.

Накануне в правоохранительные органы с заявлением обратилась жительница одного из спальных районов города на Неве. Девушка сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина и пытался совершить изнасилование. Однако ей удалось вырваться из рук преступника и рассказать о случившемся полицейским.

Женщина запомнила основные параметры внешности своего обидчика. Это был молодой человек около тридцати лет, азиатской внешности. Он был одет в темную куртку и носил большие наушники.

В настоящее время организован поиск предполагаемого преступника. В отделения полиции Петербурга разосланы ориентировки на предполагаемого преступника.

Ранее мы сообщали, что в Барнауле женщина избила свою соседку ведром по голове.