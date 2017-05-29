В Твери мужчина в магазине расплатился за куртки фальшивыми евро

В Твери мужчина приобрел куртки за фальшивые евро, распечатанные на обычном принтере. Общий ущерб пострадавшей предпринимательницы составил 64 500 рублей.

Сегодня стало известно о преступлении в Твери, совершенном 53-летним мужчиной. Согласно данным потерпевшей предпринимательницы, сразу обратившаяся в полицию, мошенник приобрел у нее несколько курток и расплатился купюрами евро. Однако потом она поняла, что деньги фальшивые, а сама подделка сделана очень грубо.

Задержать преступника не составило особого труда. Мужчина свою вину полностью признал и сообщил правоохранителям, что уже продал куртки, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

На данный момент полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.