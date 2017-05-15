В Смоленске от мошенников приходят SMS с требованиями оплатить долги. Об этом рассказали жителям российского города в налоговой службе.

В Смоленске в преддверии Нового года активизировались мобильные мошенники. Они в массовом порядке рассылают жителям областного центра SMS, в которых уведомляют ни о чем неподозревающих жителей города, что у них скопились долги, которые необходимо погасить доступным способом.

Смоляне обратились за разъяснениями по этому вопросу в руководство налоговой службы, чьим именованием были подписаны электронные послания. В ИФНС по региону заверили, что никаких СМС-оповещений они не присылают, и проверить состояние наличия или отсутствия задолженности можно на официальных ресурсах в Сети.

В полиции отмечают, что ни в коем случае не нужно реагировать на непонятные сообщения на мобильных устройствах, а лучше все перепроверить еще раз у официальных представителей налоговой службы по Смоленской области, чтобы избежать преступных действий мошенников.