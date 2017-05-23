Житель Красноярска пообещал девушке сюрприз и зарезал ее. Жестокое убийство произошло прямо на романтическом свидании.

Сегодня был задержан главный подозреваемый, который мог зверски убить свою возлюбленную на рандеву. Подробности жестокой расправы с девушкой сообщили в СУ СКР по региону.

Известно, что подозреваемый мужчина не так давно познакомился с девушкой и несколько раз с ней встречался. Затем он пообещал ей сюрприз при личной встрече в романтическом месте. Девушка привела его на окраину поселка Усть-Мана Красноярского края. Мужчина попросил закрыть глаза, а затем со спины нанес ей несколько ударов ножом, от которых она не смогла выжить.

Бездыханное тело местной жительницы обнаружили случайные прохожие. На допросе молодой человек не смог следователям объяснить причину своего безумного поступка. Есть версия, что он совершил расправу над девушкой в порыве ревности.