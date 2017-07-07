Под Липецком пьяный мужчина убил соседа отверткой. Теперь жителю поселка Добринка предстоит предстать перед судом.

23 декабря в одном сельских районов Липецкой области произошло жестокое убийство мужчины. Он стал жертвой своего приятеля, который проживал по-соседству с ним.

Сообщается, что мужчины встретились друг с другом в сельской торговой точке и решили продолжить разговор в более уединенной обстановке.

За распитием алкоголя в доме убитого между приятелями вспыхнула ссора. Погибший мужчина оскорбил ближайшую родственницу своего соседа, чем сильно разозлил собутыльника. Тот достал отвертку и несколько раз ударил своего обидчика острым предметом в грудь. Затем покинул место происшествия, однако через некоторое время решил закончить начатое и добил истекающего кровью липчанина.

На следующий день бездыханное тело мужчины нашла его сестра. Долго преступника искать не пришлось. Сам злоумышленник сознался в убийстве и сдался правоохранительным органам. Примечательно, что подозреваемый провел несколько десятилетий в тюрьме за схожие преступления.