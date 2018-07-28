В октябре и ноябре 2018 года воздух в Армянске был чистым

В г. Армянске Республики Крым соответствующие службы проводят ежедневный мониторинг уровня ПДК вредных веществ в атмосфере. Результаты замеров публикуются в открытом доступе на муниципальном сайте «Городской округ Армянск». По данным экспертов, за последние два месяца превышений концентрации химэлементов в атмосфере Армянска и Перекопа не зафиксировано. Об этом сообщает агентство Regnum.

По одной из версий, виновником возникновения ЧС с критическим загрязнением атмосферы является построенный еще 50 лет назад кислотонакопитель – пункт сбора стоков окрестных предприятий и городской канализации Армянска. В настоящее время объект находится на балансе завода «Крымский Титан». Предприятие разработало программу по его рекультивации общей стоимостью свыше 1 млрд рублей.

Как заявил Андрей Догадов, заместитель директора крымского филиала ООО «Титановые инвестиции» (общества, управляющего комбинатом «Крымский Титан»), чтобы нейтрализовать вредоносное влияние накопителя на атмосферу, потребуется около двух лет и более 1 млрд рублей.

На данный момент зона кислотонакопителя с российской стороны обнесена забором. До весны 2019 года на объекте проводится инвентаризация, включая документирование непроектных либо несанкционированных стоков от других предприятий. В свою очередь, специалисты комбината «Крымский Титан» уже проводят бурение пяти 240-метровых скважин. Они помогут подпитать кислотонакопитель чистой водой.







