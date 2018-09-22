"Расслабленно пьют кофе": Сергей Аксёнов рассказал о ремонте дорог в Крыму

На Крымском полуострове, как и везде, занялись улучшением дорожного покрытия перед зимним периодом.

В правительстве решили выяснить, по какой причине ремонтные работы идут очень медленно. Так, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что лично наблюдал за рабочими и остался разочарован. Он также рассказал, что не заметил рвения и нацеленности подрядчиков на выполнения всех работ и сдачи отремонтированных дорог в срок.

Чиновник отметил, что готов применить жёсткие меры, если повторится ситуация с закрытием четырёх дорожных колец одновременно и попросил председателя госкомдорхоза Сергея Карпова лично проконтролировать выполнение работ. Аксёнов возмутился, что коммунальщики в основном не делают то, за что им платят, а расслабленно покуривают и пьют кофе.