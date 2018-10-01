В Крыму архитектор лишился работы из-за статьи о доме Киселёва

Стали известны подробности дальнейшей судьбы создателя скандального репортажа.

Сообщается, что архитектор Владимир Мазурин лишился работы в Крыму после статьи про Дмитрия Киселева. Он заявил, что получил звонок от руководства, которое сказало немедленно приехать в Симферополь, куда не так уж и быстро добираться из Феодосии.

Когда Мазурин приехал, ему прямым текстом сказали, что не нуждаются в таком архитекторе и попросили с должности. Сообщается, что Владимиру резко стало плохо - медики констатировали повышенное давление и увеличение показателя сахара в крови.

Напомним, ранее в Феодосии был изъят тираж газеты, в которой были опубликованы данные о доме российского телеведущего Киселёва. Статья была написана строителем, который не получил обещанных денег за укрепление и реконструкцию постройки.