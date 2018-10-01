Бензовозы всё ещё не могут проехать по Крымскому мосту

Несмотря на то, что накануне в Крым через переправу стал возможен проезд грузовых транспортных средств, не все грузовики могли попасть на полуостров.

Так, бензовозам всё ещё запрещён проезд по Крымскому мосту. Это связано с тем, что в Ространснадзоре не дали специальное разрешение транспорту с нефтепродуктами. Согласно заявлению эксперта Виктора Костюкова, этот груз расценивается как опасный, поэтому в ведомстве немного задержали выдачу документации.

Кроме того, на полуострове отсутствуют системы досмотра данных грузовиков. Отмечается, что жители полуострова не страдают от нехватки топлива, так как оно транспортируется поставщиками с помощью паромной переправы.

За первые сутки по Керченскому мосту проехало более двух тысяч грузовиков.