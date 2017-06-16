В Инкермане может появиться пляж

Городские власти планируют разместить на побережье Инкермана бассейн, оздоровительный комплекс и гребную базу. Местные жители опасаются, что при таком раскладе для них будет закрыт неофициальный, но привычный доступ к воде.

Сотрудники организации городской власти сообщают, что других мест для строительства комплекса нет. Но, помимо этого, гендиректор «Нового Севастополя» отметил то, что городу необходима пляжная зона со всеми комфортными условиями. Поэтому, Инкерман может получить долгожданный пляж с наличием санузлов и душевых кабинок, которые сейчас находятся в разрушенном состоянии.

Власти считают, что такое решение может стать компромиссным с местными жителями.