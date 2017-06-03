«Подозрительно»: жители Симферополя не оценили замену лавочек по инициативе местной компании

В социальной сети появились фотографии новых лавочек в парке Симферополя имени Юрия Гагарина. Местные жители считают, что прежние лавочки были недавно поставлены, а благотворительность местной компании выглядит подозрительно.

Очевидец рассказал о том, как в парке имени Юрия Гагарина демонтировали новые лавочки и ставили на их месте другие, отмеченные табличкой о том, что это подарок городу от местной компании. Автор публикации заметил, что прежние лавочки были поставлены менее полугода назад на бюджетные деньги, а потому новая замена на более роскошные, но за счёт местной компании выглядит подозрительно.

Жители Симферополя предположили, что данный акт благотворительности может быть отвлекающим манёвром для народа, которого хотят отвлечь от захвата территории парка для нужд данной компании. Также они заметили, что в парке достаточно много других объектов, которые нуждаются в скорейшей замене, однако администрация не спешит услышать просьбы граждан. Пользователи Сети вспомнили и про выборочное асфальтирование дорожек.

Официальные представители администрации Симферополя объяснили неожиданную замену лавочек так: «Инвесторы активно участвуют в благоустройстве крымской столицы».