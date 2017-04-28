Экс-мэр Ялты Андрей Ростенко был арестован в Москве

Полиция города Симферополь заявила о задержании бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко в Москве.

Сообщается, что экс-начальнику инкриминируют незаконный вывод земельных участков из санатория Министерства внутренних дел Российской Федерации, находящегося в Алупке.

Известно, что Ростенко был руководителем города с 2014 года, но летом 2017 года покинул пост, как известно на данный момент, по собственной инициативе.

Также ранее сообщалось о том, что были уволены со своих постов такие люди, как вице-премьер Борис Зимин, министр в сфере туризма и курортов Сергей Стрельбицкий, министр по энергетике и топливу Светлана Бородулина, а также министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Карпов. После них добровольно покинули свои посты министр по транспорту Анатолий Волков, а также министр архитектуры Анна Царёва. Глава Крымского полуострова Сергей Аксёнов отметил, что увольнения министров и депутатов не исключается и в других регионах.