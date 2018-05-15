Какова судьба у Керченской паромной переплавы после открытия Крымского моста

После открытия Крымского моста через Керченский пролив молниеносно снизилось количество автобусов и легковых автомобилей, пользующихся паромными перевозками.

Эксперты по этому вопросу заявляют, что пока переправа не будет закрыта, так как в ней есть необходимость. Как известно, по Крымскому мосту до осени запрещён переезд грузовых машин и прочего тяжеловесного транспорта.

Именно для этого понадобится паром, ведь вагоны, контейнеры и цистерны возможно транспортировать только таким способом. Глава Крымского полуострова Сергей Аксёнов также заявил, что паром не выведут их эксплуатации, но придётся сократить количество штата сотрудников. Однако люди не останутся без работы – предоставится возможность пройти переквалификацию и выбрать другое место деятельности.

На данный момент на территории Крымского полуострова имеется масса предприятий, которые не могут работать полноценно вследствие дефицита кадров, поэтому сокращение является больше преимуществом, чем недостатком для работников.