Официально подтвердили, что Крымский мост не будет открыт 9 мая

В социальной сети Twitter официально заявили, что Крымский мост не будет открыт 9 мая, сообщив истинную дату открытия. Данная публикация опровергла все предположения журналистов и слова генерального подрядчика строительства моста Аркадия Ротенберга.

Новая публикация на официальной странице, посвященной строительству Крымского моста, огорчила своим заявлением тех, кто ожидал открытие моста 9 мая в честь Дня Победы. В записи было заявлено, что такая информация является слухом, а открытие планируется в середине мая, но не 9 мая. Данное заявление опровергло слова генерального подрядчика строительства Аркадия Ротенберга, который обещал открытие моста в День Победы.

Учитывая активные работы на Крымском мосту, и опережение графика строительства, как сообщил ранее Владимир Путин, автомобилисты вскоре смогут воспользоваться самым длинным в России мостом. Теперь эксперты тестируют осветление, а рабочие завершают укладку асфальта. Существует информация, что работа будет сдана 18 мая, а 22 мая мост будет принимать первых гостей.