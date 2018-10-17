О популярности онлайн-сервисов у предпринимателей рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина

«Правительство Москвы старается создать максимально комфортные условия для тех, кто хочет повысить предпринимательские компетенции», - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала о том, какие сервисы, представленные ГБУ «Малый бизнес Москвы», предприниматели назвали самыми необходимыми для их работы.

Как пишет официальный сайт мэра Москвы, самыми востребованными оказались онлайн-консультант, онлайн-бухгалтерия, онлайн-образование и онлайн-нетворкинг. На сегодняшний день представлено 11 сервисов, которые помогают вести бизнес – от помощи в подготовке документов для регистрации ИП до подбора помещений для ведения бизнеса. С 2016 года специалисты профильных центров провели более 160 тысяч консультаций по вопросам открытия и ведения бизнеса, воспользоваться бесплатными услугами ГБУ «Малый бизнес Москвы» можно на официальном сайте проекта и в 15 услуг для бизнеса.











