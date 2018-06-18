Илон Маск сдаёт позиции. Отные в Tesla заправляет женщина

Скандал, в результате которого Илону Маску пришлось покинуть пост председателя совета директоров компании по производству электромобилей Tesla, сильно навредил самой компании.

Заявив в своём Twitter о намерениях превратить Tesla в частную компанию путём вывода её с биржи, господин Маск встретил шквал критики со стороны некоторых членов совета директоров компании. Господин Маск очень смело предположил, что способен выкупить все акции компании по 420 долларов и уже имеет возможность финансирования этого действия. Ожидаемой реакцией стало негодование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (далее – SEC), в результате проверок со стороны которой акции Tesla неожиданно стали снижаться.

Хоть и Маску удалось договориться с SEC и он будет смещён со своего поста лишь на три года, при этом оставаясь генеральным директором, Tesla всё равно придётся заплатить штраф. А подменять Маска на его посту будет финансовый директор из австралийской телекоммуникационной компании Telstra Робин Денхолм, которая также входит в совет директоров Tesla с 2014 года. Как сообщает Reuters, госпожа Денхолм сможет занять свой пост с 13 ноября.