ФПК «Гарант-Инвест»: в реновации РТЦ «СМОЛЛ Шипиловский» поставлена точка

Компания «Гарант-Инвест» через пресс-службу сообщила о том, что ею была успешно завершена реновация РТЦ «СМОЛЛ Шипиловский». Необходимые мероприятия проводились под эгидой реализуемой корпорацией инвестиционной Программы редевелопмента торговых центров (Программа РЕ).

В рамках реновации РТЦ «СМОЛЛ Шипиловский» четвертого октября в его стенах заработал первый в «Сети районных торговых центров СМОЛЛ» супермаркет «Мираторг» площадью 880 «квадратов». Он является плодом сотрудничества с АПХ «Мираторг», который считается лидером среди производителей и поставщиков мяса на рынке Российской Федерации.

В супермаркете в ТРЦ «СМОЛЛ Шипиловский» можно найти свыше трех сотен наименований фирменной продукции марки «Мираторг». Также покупатели могут приобрести в нем продукцию из классического ассортимента, — уточняет пресс-служба Корпорации «Гарант-Инвест».







