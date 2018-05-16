ФСК «Лидер»: в 2018 году мы повысили объем ввода жилья почти на 50%

Финансово-строительная корпорация «Лидер» подвела итоги работы за период январь-июль текущего года. Отмечается, что за отчетный период девелопером было введено в эксплуатацию 289000 «квадратов» жилья. За оставшиеся до конца года пять месяцев ФСК «Лидер» планирует ввести еще 400000 «квадратов» недвижимости. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя новость, президент ФСК «Лидер» Владимир Воронин рассказал, что сдача большей части проектов компании была намечена на июль. В этом месяце было введено в эксплуатацию 220000 «квадратов» недвижимости. Именно этой причиной объясняется публикация производственных результатов «Лидера» не за полугодие, а за семь месяцев текущего года.

За тот же период годом ранее корпорацией «Лидер» было введено в эксплуатацию 195750 «квадратов» недвижимости. Уточняется, что в первом полугодии было введено 192000 «квадратов», а в июле — 3750 «квадратов».

По словам Владимира Воронина, ФСК «Лидер» готовится приступить к запуску семи новых проектов уже в этом году. На цели их реализации будет использовано около 130 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей от этой суммы должно быть вложено уже до конца 2018 года, — уточнил президент корпорации.

ФСК "Лидер" занимает шестое место в России по объему текущего строительства, с показателем 1 млн кв. м по состоянию на 1 июля 2018 года (данные Национального объединения застройщиков жилья). Выручка компании за 2017 год составила 96 млрд рублей, увеличившись на 24% в сравнении с аналогичным периодом в 2016 году. По собственным данным компании, ФСК "Лидер" по итогам 2017 года вошла в тройку лидеров по продажам в Московском регионе - было реализовано 536 тыс. кв. м недвижимости.







