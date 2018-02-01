Новый современный терминал «Деловых Линий» появился в Орехово-Зуево

Подразделение в Орехово-Зуево имеет площадь почти 2 тысячи квадратных метров, которая разместить в помещении не менее полутора тысяч единиц товаров различных типов. В новом терминале специалисты обрабатывают грузы для отправки не только по всей России, но и в страны ближнего зарубежья – Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.

Это уже 23-й по счету терминал группы компаний в Московской области. Всего у транспортно-логистического оператора – более 200 складских комплексов. Благодаря такой разветвленной сети «Деловые Линии» имеют возможность оперативно реагировать на новые тенденции на рынке грузовых перевозок.

Эксперты РБК выяснили, что около 50% клиентов «Деловых Линий» готовы порекомендовать перевозчика своим партнерам. Более того, группа компаний является лидером транспортной отрасли по таким параметрам, как сохранность грузов (99,6%) и своевременность сроков доставки (99%).