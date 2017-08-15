Крупнейшая транспортная компания открыла офис в Чехове

Оператор транспорно-логистических услуг, созданный бизнесменом Александром Богатиковым, отмечает в текущем году 17-летие и продолжает распространяться в регионах. Очередной пункт «Деловых Линий» открылся в Чехове.

Всего на территории России и стран Таможенного союза – Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении – услугами компании можно воспользоваться в 1500 населенных пунктах и более чем в 150 городах.

Просторный терминал класса «А» площадью 800 «квадратов» открылся в Чехове на ул. 8 Марта, дом 2. Пункт работает с любыми видами грузов как граждан, так и предприятий. Клиенты могут воспользоваться разными видами упаковки, оформить страховой полис, а также в режиме онлайн совершить необходимые действия — в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте.

Автопарк «Деловых Линий» включает 4000 новых автомобилей, в том числе 1800 фур евро-класса, срок службы техники составляет не более 3 лет. Грузоотправители могут воспользоваться услугами автоперевозок, авиадоставки и экспресс-отправки.

«Деловые Линии» – лидер по важнейшим показателям для транспортной компании: сохранность грузов составляет 99,6%, а своевременность доставки — 99%. О качестве работы говорит и органический прирост аудитории — более 3 млн клиентов на сегодняшний день пользуются услугами компании. Статистика перевозчика демонстрирует также, что прирост грузооборот в сегменте автоперевозок более чем в 4 раза выше среднего показателя по итогам прошлого года. В 2017 году ГК «Деловые Линии» открыла 50 подразделений и запустила 47 новых направлений.